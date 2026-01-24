Jannik Sinner resiste ai crampi e rimonta Spizzirri: qualificazione agli ottavi agli Australian Open

Una partita lunga, faticosa e piena di colpi di scena spinge Jannik Sinner agli ottavi degli Australian Open 2026, superando difficoltà fisiche e un avversario mai domo dopo quasi quattro ore di gioco.

Jannik Sinner continua il suo cammino a Melbourne e conquista l’accesso agli ottavi di finale degli Australian Open 2026 dopo una sfida estenuante contro Eliot Spizzirri. L’azzurro si impone in quattro set, rimontando una partenza complicata e gestendo anche problemi fisici che hanno condizionato l’andamento dell’incontro.

L’avvio sembra seguire uno schema noto, con Sinner subito aggressivo in risposta, ma l’equilibrio dura poco. Lo statunitense reagisce con personalità, approfittando di una serie di errori dell’azzurro, soprattutto dal lato del dritto, e riesce a ribaltare l’inerzia del primo set, chiuso a proprio favore.

Il secondo parziale si apre ancora con un colpo a sorpresa di Spizzirri, che strappa il servizio in avvio. La risposta di Sinner però è immediata: controbreak, maggiore solidità negli scambi e un’accelerazione che gli consente di prendere il controllo del set e ristabilire la parità nel punteggio.

Nel terzo set il match cambia volto. Dopo una fase iniziale fatta di break e controbreak, emergono i problemi fisici dell’azzurro, alle prese con crampi sempre più evidenti. La partita si interrompe per la chiusura del tetto e quella pausa diventa decisiva: al rientro Sinner trova nuove energie e piazza il break che gli permette di portare a casa un parziale carico di tensione.

La battaglia prosegue anche nel quarto set, con Spizzirri che prova ancora a rientrare sfruttando un passaggio a vuoto dell’italiano. Sinner però non perde lucidità, recupera lo svantaggio e allunga nel momento chiave, chiudendo definitivamente l’incontro dopo oltre tre ore e mezza di gioco.

Il successo vale l’accesso agli ottavi di finale, dove l’azzurro affronterà Luciano Darderi in un derby tutto italiano, confermando la propria capacità di resistere alle difficoltà e portare a casa partite ad alta intensità.