Freddo polare negli Stati Uniti, spaghetti congelati all'istante nel video virale

Temperature estreme trasformano un gesto quotidiano in un fenomeno sorprendente: negli Stati Uniti il gelo polare congela perfino un piatto di spaghetti all’istante. Le immagini hanno fatto il giro del web.

Un semplice piatto di pasta si è trasformato in una scena quasi irreale a causa del freddo estremo. Negli Stati Uniti, una meteorologa ha mostrato in modo diretto gli effetti delle temperature rigidissime, riuscendo a congelare degli spaghetti in pochi istanti all’aperto.

L’episodio è stato ripreso a Minneapolis durante un’ondata di gelo particolarmente intensa, con valori scesi intorno ai -29 gradi. La professionista ha posizionato una forchetta con spaghetti arrotolati all’esterno: il cibo, esposto all’aria gelida, si è solidificato quasi subito, restando rigido e sospeso come se fosse una struttura scolpita nel ghiaccio.

Nel condividere il filmato, la meteorologa ha commentato con tono ironico, sottolineando che la scena non aveva nulla di costruito. Il piatto, lasciato sul patio, è diventato una dimostrazione concreta di quanto il gelo polare possa incidere perfino sugli oggetti più comuni della vita quotidiana.

Le immagini hanno rapidamente attirato l’attenzione online, accumulando milioni di visualizzazioni e reazioni. Diversi utenti hanno provato a ripetere l’esperimento, ottenendo risultati simili in aree colpite dalla stessa massa d’aria gelida che ha portato nevicate abbondanti e temperature eccezionalmente basse in molte zone del Paese.

La forza del video sta proprio nel contrasto tra normalità e condizioni meteo estreme: un alimento familiare diventa la prova visiva della potenza del clima invernale, rendendo immediato e tangibile l’impatto delle temperature record registrate in questi giorni.