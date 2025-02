TikTok torna disponibile negli store Apple e Google negli Stati Uniti

TikTok è nuovamente accessibile per il download negli Stati Uniti attraverso l'App Store di Apple e il Play Store di Google, dopo essere stato rimosso il 19 gennaio 2025 a causa di una legge che imponeva alla società madre cinese, ByteDance, di vendere l'applicazione o affrontare un divieto per motivi di sicurezza nazionale. Il presidente Donald Trump ha firmato un ordine esecutivo il 20 gennaio, concedendo una proroga di 75 giorni per consentire a ByteDance di trovare un acquirente statunitense, evitando così il divieto.

Con oltre 170 milioni di utenti americani, TikTok è tornato disponibile per nuovi download e aggiornamenti. Apple ha ripristinato l'app dopo aver ricevuto una lettera dal procuratore generale Pam Bondi, che assicurava l'assenza di sanzioni per la distribuzione dell'applicazione. Google ha seguito l'esempio, rendendo nuovamente disponibile TikTok sul Play Store.

Durante la sospensione, molti utenti hanno migrato verso l'app cinese RedNote, simile a TikTok, causando un aumento significativo dei download. Nel frattempo, Trump ha suggerito la possibilità di una proprietà congiunta di TikTok, con una partecipazione americana del 50%. Tra i potenziali acquirenti figurano Oracle e altri investitori statunitensi.

TikTok ha negato le accuse di condivisione dei dati degli utenti statunitensi con il governo cinese e ha affermato che il divieto violerebbe i diritti del Primo Emendamento degli utenti americani.

