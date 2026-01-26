Goffredo Cerza festeggia 30 anni con party a tema tra maschere, chiavi segrete e sorpresa per Michelle Hunziker

Trent’anni celebrati con un party segreto tra maschere, candele e atmosfere da film: Goffredo Cerza festeggia in grande stile, con sorpresa dedicata a Michelle Hunziker e un regalo hi-tech scelto da Aurora Ramazzotti.

Fine settimana di festeggiamenti in casa Hunziker-Ramazzotti, dove dopo il compleanno di Michelle è toccato a Goffredo Cerza spegnere le candeline. Il compagno di Aurora Ramazzotti ha raggiunto il traguardo dei trent’anni il 19 gennaio, ma ha scelto di riunire amici e familiari qualche giorno dopo, il 25, con un evento serale costruito attorno a un concept scenografico e fuori dagli schemi.

L’ambientazione, mantenuta riservata, richiamava suggestioni cinematografiche dal tono enigmatico. Luci basse, candele ovunque e uno spazio dall’aspetto quasi sotterraneo hanno fatto da cornice a un allestimento dal gusto teatrale. Una parete interamente coperta di chiavi era parte integrante del gioco: ciascun invitato doveva individuarne una per scoprire il proprio posto a tavola.

Al posto dei classici segnaposto, su ogni piatto era appoggiata una maschera scura da indossare sugli occhi, elemento centrale del dress code. Sulle pareti comparivano scritte luminose, tra cui una frase simbolo della serata dedicata ai 30 anni, vissuti come un passaggio da osservare dietro un velo di mistero. L’abbigliamento richiesto era total black.

Goffredo Cerza ha scelto un completo elegante con papillon, aggiungendo una corona nera che lo distingueva dagli altri ospiti, gli unici a portare la maschera. Aurora Ramazzotti ha puntato su un abito lungo nero, con dettagli trasparenti e coda, completato da una maschera in pizzo che riprendeva il tema della festa.

La parte finale dell’evento è stata dedicata ai dolci: una torta a quattro piani ha dominato la scena, accanto a uno spazio riservato alla preparazione del tiramisù. Non sono mancate candeline extra per Michelle Hunziker, coinvolta in un momento pensato apposta per prolungare anche i suoi festeggiamenti recenti.

Per l’occasione, Michelle ha indossato un tailleur nero abbinato a una maschera con motivo a quadri bianchi e neri. Attraverso i social ha condiviso immagini della serata, accompagnandole con parole affettuose rivolte al futuro genero, sottolineando il legame che li unisce.

Accanto alla festa scenografica, anche un regalo tecnologico ha attirato l’attenzione. Aurora ha scelto per Goffredo un volante da corsa Logitech Racing Wheel and Pedals G923 per PlayStation, accessorio dedicato agli appassionati di videogiochi di guida, con un valore che può variare tra i 300 e i 600 euro.