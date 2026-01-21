Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza, nove anni d'amore e nozze in arrivo

Nove anni di relazione, un figlio e un matrimonio alle porte: Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza celebrano un anniversario che racconta un percorso fatto di scelte, distanza, crescita e progetti condivisi.

Aurora Ramazzotti ha festeggiato il nono anniversario con Goffredo Cerza condividendo uno scatto intimo e sereno, accompagnato da una dedica semplice e diretta: «Nove anni insieme, ti amo». L’immagine è stata scattata durante una recente vacanza trascorsa con Michelle Hunziker e le sorelle Sole e Celeste.

La loro storia è iniziata grazie a un incontro organizzato da un’amica comune, Sara Daniele, figlia di Pino Daniele. Da quel momento, tra viaggi e telefonate, la relazione è cresciuta nonostante la distanza, perché Goffredo all’epoca studiava ancora in Inghilterra.

Nel 2022 la coppia ha annunciato l’arrivo del primo figlio. Cesare Augusto è nato il 30 marzo 2023, segnando una svolta decisiva nel loro percorso. Da quel momento, la vita di Aurora e Goffredo ha assunto un ritmo nuovo, fatto di responsabilità e complicità quotidiana.

La proposta di matrimonio è arrivata lo scorso anno a Londra, la città che aveva fatto da cornice ai primi passi della loro relazione. Un gesto inatteso, ma carico di significato, che ha aperto ufficialmente la strada alle nozze.

Il matrimonio è fissato per il 4 luglio e l’organizzazione è seguita da una wedding planner. Aurora ha raccontato le difficoltà nella scelta della location, spiegando che la decisione è arrivata solo dopo aver visitato oltre venti strutture in due regioni diverse, scegliendo proprio l’ultima vista.

Tra emozione e attesa, anche Michelle Hunziker vive questo momento con grande coinvolgimento. La madre di Aurora ha ammesso che il giorno delle nozze sarà per lei carico di lacrime e commozione, davanti a un legame che in nove anni si è trasformato in una famiglia.