Pokémon festeggia 30 anni con concerti EDM e eventi globali tra Los Angeles e Londra

Pokémon celebra i suoi 30 anni con concerti EDM guidati da Marshmello grazie a una nuova campagna globale. Due show serali tra Los Angeles e Londra e eventi estivi per famiglie porteranno musica e intrattenimento dal vivo.

I 30 anni di Pokémon si celebrano anche dal vivo con una serie di appuntamenti musicali e iniziative rivolte ai fan di tutte le età. The Pokémon Company International ha annunciato due concerti serali che porteranno il franchise nel mondo della musica elettronica, con spettacoli pensati per un pubblico internazionale.

I due eventi principali, chiamati “Serata elettrizzante”, si terranno il 24 ottobre 2026 all’Intuit Dome di Los Angeles e il 10 novembre 2026 all’O2 Arena di Londra. Sul palco salirà Marshmello come protagonista della serata, affiancato da Alison Wonderland in apertura. Le performance uniranno musica EDM e scenografie ispirate all’universo Pokémon, con effetti visivi e contenuti creati appositamente per l’occasione.

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L’ingresso sarà consentito ai fan dai 16 anni in su. I biglietti saranno messi in vendita dal 17 aprile, con prevendite differenziate per le due città: per Los Angeles attraverso Ticketmaster e per Londra sulla piattaforma AXS. I posti disponibili saranno limitati.

Durante le serate sarà possibile acquistare anche il merchandising ufficiale di Serata elettrizzante, disponibile esclusivamente nelle location degli eventi e fino a esaurimento scorte.

Accanto ai concerti, l’estate 2026 vedrà il debutto delle “Giornate radiose”, eventi pensati per un pubblico più ampio e familiare. Le tappe previste includono Bordeaux, New York, Dresda e Città del Messico. Si tratterà di esperienze interattive con attività dedicate ai Pokémon, pensate per coinvolgere adulti e bambini.

Queste iniziative rientrano nella campagna globale “Qual è il tuo preferito?”, nata per celebrare la storia del franchise e rafforzare il legame tra i fan. Da un lato gli eventi diurni aperti a tutti, dall’altro le serate musicali per il pubblico più adulto, con l’obiettivo di riunire generazioni diverse accomunate dalla stessa passione.