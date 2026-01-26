Australian Open 2026, Sinner vola ai quarti: Darderi superato nel derby italiano
Sinner supera il connazionale Darderi negli ottavi degli Australian Open 2026 e continua la difesa del titolo. Una partita dominata nei primi due set e risolta al tie-break del terzo, con il numero due del mondo atteso ora da un nuovo test.
Jannik Sinner centra l’accesso ai quarti di finale degli Australian Open 2026 imponendosi nel confronto tutto italiano contro Luciano Darderi. L’altoatesino, numero due del ranking mondiale e campione in carica a Melbourne, chiude la sfida in tre set con il punteggio di 6-1, 6-3, 7-6(2) dopo poco più di due ore di gioco.
Il match si disputa sulla Margaret Court Arena nel pomeriggio australiano, con temperature più miti rispetto ai giorni precedenti. Dopo un avvio leggermente incerto, Sinner prende rapidamente il controllo della partita, cancellando due palle break nel game d’apertura e imponendo fin da subito il proprio ritmo negli scambi.
Nel primo set Darderi fatica a reggere l’intensità e la profondità dei colpi dell’avversario. La percentuale di prime palle non basta a compensare la pressione costante esercitata da Sinner, che sfrutta le accelerazioni da fondo e chiude la frazione senza difficoltà.
Il copione resta simile anche nel secondo parziale, con il campione in carica solido al servizio e sempre pronto a variare il gioco. I numeri raccontano una prestazione di alto livello: 46 vincenti complessivi e 19 ace, con qualche tentativo a rete non sempre efficace ma utile a spezzare il ritmo.
La partita si accende nel terzo set, quando Darderi alza il livello e riesce a mettere in difficoltà il numero due del mondo. Nel nono game Sinner è costretto a salvare quattro palle break, affidandosi anche a soluzioni di fino come una palla corta decisiva per salire 5-4.
Nonostante due match point annullati, l’inerzia resta dalla parte di Sinner. Il verdetto arriva al tie-break, dove l’altoatesino recupera dopo lo 0-2 iniziale e prende il largo fino al 7-2 finale, chiudendo l’incontro e confermando il passaggio ai quarti di finale.
Nel prossimo turno Sinner affronterà il vincente della sfida tra Ben Shelton e Casper Ruud, continuando il suo cammino nel primo Slam della stagione.