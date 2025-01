Sinner trionfa su Rune e vola ai quarti degli Australian Open 2025, anche Sonego avanza

Jannik Sinner supera Holger Rune negli ottavi di finale degli Australian Open 2025, conquistando una vittoria in quattro set con il punteggio di 6-3, 3-6, 6-3, 6-2. L'azzurro, numero 1 del mondo, ha impiegato 3 ore e 14 minuti per battere il danese, testa di serie numero 13, in un match combattuto e ricco di colpi di scena. Nonostante evidenti problemi fisici, Sinner ha dimostrato grande resilienza, soprattutto dopo un intervento medico nel terzo set. Rune, anch’egli acciaccato, non ha retto il ritmo, cedendo alla distanza.

Sinner ha chiuso il match con 14 ace, 35 colpi vincenti e altrettanti errori gratuiti. Nei quarti di finale, sfiderà il vincente tra Alex De Minaur, testa di serie numero 8, e lo statunitense Alex Michelsen. Durante l’intervista post-partita, Sinner ha spiegato le difficoltà incontrate: "È stata una giornata complicata, non mi ero nemmeno scaldato. Il pubblico mi ha dato una spinta enorme".

La giornata trionfale per il tennis italiano è stata completata da Lorenzo Sonego, che ha battuto lo statunitense Learner Tien in quattro set, accedendo per la prima volta ai quarti di un torneo del Grande Slam. Il 29enne piemontese si unisce così al connazionale tra i migliori otto del torneo.

Nel match di Sinner, il primo set è stato dominato dall’azzurro con un rapido 6-3. Nel secondo, Rune ha approfittato di un calo fisico del numero 1 del mondo, pareggiando i conti. Il terzo parziale è stato segnato da un intervento medico per Sinner, che ha saputo ribaltare l'inerzia della partita dopo una pausa di 11 minuti. Rune, a sua volta, ha richiesto assistenza per un problema al ginocchio nel finale di set.

L'ultimo parziale ha visto Sinner imporsi con autorità, approfittando degli errori di Rune e mostrando una ritrovata velocità negli spostamenti. Un curioso problema tecnico alla rete, causato da un potente servizio di Sinner, ha interrotto il gioco per 20 minuti, ma non ha compromesso la concentrazione dell'italiano, che ha chiuso il match con sicurezza.

