Australian Open 2025: Sinner e Sonego ai quarti di finale, possibile derby italiano in semifinale

Agli Australian Open 2025, il tennis italiano vive un momento storico con la qualificazione di Jannik Sinner e Lorenzo Sonego ai quarti di finale. L’altoatesino ha superato Holger Rune in quattro set con il punteggio di 6-3, 3-6, 6-3, 6-2, dimostrando grande solidità contro un avversario temibile. Lorenzo Sonego, alla sua prima qualificazione ai quarti di uno Slam, ha battuto l’americano Learner Tien con il punteggio di 6-3, 6-2, 3-6, 6-1, confermandosi in ottima forma.

Sinner e Sonego affronteranno avversari di grande livello. Sinner sfiderà l’australiano Alex De Minaur, sostenuto dal pubblico di casa, mentre Sonego troverà dall’altra parte della rete Ben Shelton, considerato uno dei possibili outsider del torneo. Entrambe le sfide si disputeranno mercoledì 22 gennaio, ma gli orari definitivi dei match non sono ancora stati comunicati.

In caso di vittoria, i due tennisti italiani potrebbero trovarsi faccia a faccia in semifinale, in quello che sarebbe un derby storico per il tennis italiano.

