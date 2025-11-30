Sparatoria durante festa di compleanno a Stockton: quattro morti e dieci feriti

Una sparatoria durante una festa di compleanno a Stockton, in California, ha provocato quattro morti e dieci feriti. L’ufficio dello sceriffo della contea di San Joaquin ha confermato che in totale circa 14 persone sono state colpite da proiettili.

L’incidente è avvenuto nel tardo pomeriggio di sabato, poco prima delle 18 ora locale, nel blocco 1900 di Lucile Avenue, a circa 50 miglia a est di San Francisco. Secondo quanto riferito dal vicesindaco Jason Lee in un post su Facebook, la festa era organizzata per il compleanno di un minore.

Gli spari sono stati uditi all’interno di una sala ricevimenti situata accanto a un parcheggio condiviso con diverse attività commerciali. Le prime ricostruzioni suggeriscono che possa trattarsi di un episodio mirato, anche se gli investigatori stanno valutando ogni possibile scenario.

Le autorità hanno rivolto un appello ai cittadini chiedendo di fornire qualsiasi informazione utile, inclusi eventuali filmati o testimonianze, per contribuire alle indagini in corso e chiarire la dinamica della sparatoria.