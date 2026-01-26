Kyrgios rivela le sue priorità: soldi, spettacolo e nessun rimpianto
Nick Kyrgios torna al centro dell’attenzione con dichiarazioni dirette sul finale di carriera, tra scelte economiche, spettacolo e la consapevolezza del proprio peso mediatico nel tennis mondiale.
Nick Kyrgios continua a far discutere anche lontano dai risultati sportivi. L’australiano, uscito di scena dal doppio agli Australian Open 2026 senza nemmeno disputare il tabellone principale in singolare, ha chiarito senza filtri cosa lo spinga oggi a scendere in campo: massimizzare i guadagni.
Secondo il tennista, la fase attuale della carriera impone scelte pragmatiche. I tornei minori non rientrano più nei suoi piani: affrontare più match per premi limitati non rappresenta una motivazione sufficiente, soprattutto quando esistono eventi capaci di garantire compensi elevati in tempi molto più rapidi.
Kyrgios rivendica la propria centralità come personaggio del circuito, sostenendo di avere un richiamo superiore a molti colleghi di vertice. La sua immagine, costruita tra talento, provocazioni e spettacolo, viene considerata un valore aggiunto che va ben oltre la semplice classifica.
Il campo, ormai, non è più una questione di dimostrazione personale. L’australiano sottolinea di aver già sconfitto i nomi più illustri della storia recente del tennis e di aver collezionato successi sufficienti per sentirsi appagato dal punto di vista sportivo.
Quando gioca, racconta di percepire un controllo totale sull’ambiente che lo circonda, pubblico compreso. Una sensazione di dominio emotivo che descrive come una delle esperienze più esaltanti della propria carriera, indipendentemente dal risultato finale.