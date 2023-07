Vincenzo Salemme: Il Rimpianto di Non Avere Figli e gli Affetti nel Mondo dello Spettacolo

Vincenzo Salemme, l'attore di 65 anni, ha recentemente rivelato uno dei suoi più grandi rimpianti durante un'intervista a 'La Repubblica': quello di non avere avuto figli. Nel suo racconto sincero, Salemme ha condiviso lati del suo mondo privato.

Quando gli è stato chiesto se ha dei rimpianti, ha risposto che il non aver avuto figli è la sua più grande mancanza nella vita. Ha ammesso che, a causa del suo carattere complicato, sapeva di non poter fare altrimenti. Tuttavia, avrebbe desiderato essere diverso e avere la gioia di una paternità. "Un figlio è l'unica cosa che mi manca nella vita", ha dichiarato.

Durante l'intervista, Salemme ha anche ricordato con affetto il suo amico scomparso Carlo Vanzina nel 2018. Ha descritto Carlo come un amico e un vero gentiluomo. Mentre lavoravano insieme su otto film, Salemme ricorda di sentirsi talmente rilassato nei momenti di pausa che si addormentava sul set. Ha sottolineato la cultura incredibile di Carlo e ha rivelato che pensa a lui ogni giorno.

Parlando del suo rapporto con Nanni Moretti, Salemme ha condiviso che erano entrambi vivaci e amavano giocare a calcio. Sono diventati amici e Nanni visitava la sua famiglia a Bacoli, il suo paese natale. C'era una visione del mondo comune tra loro, una certa distanza dalle polemiche e dalle risse inutili. Amavano considerare il lavoro come un divertimento. Tuttavia, Salemme ha rivelato che si sono persi di vista nel corso degli anni senza sapere il motivo, poiché così è la vita.

Infine, Salemme ha ripercorso l'incontro con la leggenda Eduardo De Filippo. Racconta di come arrivò da Bacoli a Cinecittà e fu presentato a Eduardo dal suo amico Sergio Solli. Salemme descrive Eduardo come un uomo gracile, con uno scialletto sulle spalle e un profumo di lino e borotalco. Ricorda di avergli preso la mano e di Eduardo che gli diceva di non stringere troppo. Eduardo, chiamato affettuosamente "Diretto", aveva notato la magrezza di Salemme e aveva deciso di dargli qualche battuta da recitare per fargli guadagnare come attore, non solo come comparsa. Eduardo aveva pensato che Salemme non mangiasse da molto tempo a causa della sua magrezza.

La storia di Vincenzo Salemme rivela i suoi sentimenti sinceri riguardo alla mancanza di figli e gli affetti preziosi che ha incontrato nel mondo dello spettacolo, dall'amico Carlo Vanzina al collega Nanni Moretti e alla leggenda Eduardo De Filippo.

