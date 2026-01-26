Renato Zero interrompe il live a Roma per Enrica Bonaccorti: l'abbraccio che emoziona il pubblico

Un gesto improvviso durante il live romano di Renato Zero ha emozionato il pubblico: il cantante ha interrotto lo spettacolo per un abbraccio carico di significato a Enrica Bonaccorti, seduta in platea.

La serata al Palazzo dello Sport di Roma, seconda tappa del tour “L’Orazero”, ha regalato un momento fuori programma che ha superato la musica. Renato Zero, tornato sul palco con un progetto dal forte valore simbolico, ha scelto di fermare il concerto per un gesto intimo e pubblico allo stesso tempo.

Tra il pubblico era presente Enrica Bonaccorti, arrivata con la figlia Verdiana e seduta in platea. Il cantautore l’ha raggiunta scendendo dal palco e l’ha stretta in un lungo abbraccio, accolto da un applauso spontaneo. Un’immagine che ha riportato alla luce un legame nato negli anni Settanta, quando tra i due ci fu una relazione sentimentale poi trasformata in un’amicizia profonda e duratura.

Poco prima, dal palco, l’artista aveva parlato della forza delle donne e di quelle a cui oggi viene negata voce, accennando al recente femminicidio di Federica Torzullo. Subito dopo ha intonato “Libera”, introducendo il brano con una riflessione accolta con partecipazione dal pubblico.

Scendendo tra le file, Zero ha spiegato la scelta con poche parole rivolte alla platea, lasciando intendere il momento delicato che Bonaccorti sta vivendo dopo la diagnosi di tumore al pancreas comunicata nei mesi scorsi. La conduttrice, visibilmente commossa e senza parrucca, ha ricambiato l’affetto dichiarando quanto quell’uomo abbia segnato la sua vita.