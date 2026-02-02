Vladimir Luxuria racconta l'abbraccio di Renato Zero a Enrica Bonaccorti al concerto di Roma

Il racconto di Vladimir Luxuria riporta al centro Enrica Bonaccorti e un gesto inatteso durante un concerto romano. Un abbraccio sul palco che ha rotto il confine tra spettacolo e vita, davanti a migliaia di persone.

Durante una puntata de La volta buona si torna a parlare di Enrica Bonaccorti, alle prese con una difficile cura contro il tumore al pancreas. Vladimir Luxuria era con lei la sera del concerto di Renato Zero a Roma, quando un momento imprevisto ha catturato l’attenzione dell’intero palazzetto.

Luxuria ricorda Enrica seduta tra il pubblico con un cappello bianco. Le confidava il disagio per i capelli cortissimi, conseguenza della chemioterapia. Pochi istanti dopo, dal palco, Renato Zero si è accorto di lei, ha interrotto lo spettacolo ed è sceso per raggiungerla.

L’abbraccio è stato lungo e spontaneo. Il pubblico ha reagito con un applauso continuo che ha riempito il Palazzetto dello Sport. Bonaccorti, visibilmente emozionata, ha pronunciato parole che hanno attraversato la sala, ricordando un legame nato mezzo secolo fa e mai spezzato.

Secondo Luxuria, quel gesto ha mostrato un affetto condiviso, non solo tra due persone ma tra Enrica e l’intera platea. Un passaggio che ha sospeso il concerto e lasciato spazio a un momento di vicinanza reale, davanti a tutti.