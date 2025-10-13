Enrica Bonaccorti emoziona i fan: Non mi nasconderò più, il messaggio dopo l'annuncio della malattia

Enrica Bonaccorti è tornata sui social dopo aver reso pubblica la sua malattia, condividendo un messaggio pieno di gratitudine e di forza. La conduttrice ha voluto ringraziare i fan e gli amici per la vicinanza e l’affetto ricevuti nelle ultime settimane.

“Mi avete stravolta con il vostro affetto! Vorrei abbracciarvi tutti, dirvi grazie uno per uno, conoscere anche quelli che non conosco e che mi danno tanta forza con le parole più affettuose che potessi immaginare! Ho risposto e continuerò a rispondere a quanti più posso, perché ho ripreso a respirare la vita quando ho smesso di nascondermi e l’ho detto”, ha scritto la Bonaccorti in un post pieno di emozione.

La conduttrice ha spiegato come questa scelta di aprirsi pubblicamente le abbia permesso di alleggerirsi di un peso: “Mi sono liberata del senso di colpa di non rispondere più a nessuno, di essere scomparsa anche coi più cari amici che pensavano ce l’avessi con loro, o con il pubblico che mi accusava di non aver partecipato neppure al ricordo di Pippo Baudo e di essere rimasta in vacanza. Altro che vacanza…”.

Abituata alla sincerità, Enrica ha raccontato di essersi sentita finalmente compresa: “Dai vostri messaggi ho capito da quanto bene sono circondata e anche da quanti hanno attraversato lo stesso momento. Grazie per aver condiviso la vostra esperienza, anche questo mi ha dato forza e speranza. Ho fatto bene ad aprirmi, come tanti mi avete detto. Grazie anche per questo”.

Infine, la conduttrice ha aggiornato i suoi follower sulle condizioni di salute: “Spero di potervi dare notizie belle appena ci saranno, in ogni caso non mi nasconderò più. Vi abbraccio forte forte”. Un messaggio sincero che ha commosso il pubblico e dimostrato ancora una volta la grande sensibilità di Enrica Bonaccorti.