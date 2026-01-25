La giornata di Jannik Sinner agli Australian Open - Video

La quotidianità di Jannik Sinner a Melbourne tra recupero fisico, alimentazione controllata e momenti di svago durante una giornata senza match agli Australian Open 2026, raccontata direttamente dal campo e dall’hotel.

Una giornata libera dagli impegni di gara agli Australian Open 2026 diventa l’occasione per osservare da vicino le abitudini di Jannik Sinner a Melbourne. Il tennista italiano, atteso lunedì 26 gennaio dal derby degli ottavi contro Luciano Darderi, ha mostrato come gestisce un raro day off durante il torneo.

La mattinata si apre con una pratica ormai abituale nel suo percorso di recupero fisico: un bagno in acqua ghiacciata nella vasca dell’hotel. L’immersione non è immediata e richiede qualche secondo di adattamento, accompagnata da una battuta sul fatto di non dover scendere in campo in giornata.

Intorno alle 9.30 arriva il momento della colazione, costruita su alimenti semplici e bilanciati. Frutta fresca, yogurt, omelette e pane compongono il pasto, con qualche variazione nei giorni in cui sono previste le partite, quando la quantità di frutta aumenta.

Poco dopo, lasciata la stanza tra sorrisi e scherzi, il programma prosegue al centro sportivo. Alle 11.30 è prevista la sessione in palestra, seguita un’ora più tardi dall’allenamento sul campo. Sugli spalti non mancano i tifosi, che attendono il numero due del mondo anche per qualche autografo.

Rientrato in hotel, spazio al recupero con un massaggio. Il riposo pomeridiano viene saltato, complice una notte più lunga del solito, sostituito da un momento di relax davanti alla console con una partita a Fifa.

La giornata si chiude in serata con una passeggiata tra le strade illuminate di Melbourne, un modo per staccare mentalmente prima di tornare a concentrarsi sul torneo e sul prossimo impegno in campo.