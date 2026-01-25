Gabbia su Malen, proteste giallorosse: Gasperini reclama il rigore in Roma-Milan

Roma-Milan si accende subito con un episodio che fa discutere: un contatto in area tra Gabbia e Malen scatena proteste in campo e in panchina, con richieste insistenti di calcio di rigore respinte dall’arbitro.

La sfida tra Roma e Milan, valida per la 22ª giornata di campionato e disputata all’Olimpico nella giornata di domenica 25 gennaio, entra rapidamente nel vivo anche sul fronte arbitrale. Dopo pochi minuti dall’inizio, un episodio in area accende il clima sugli spalti e in campo.

Protagonista dell’azione è Malen, nuovo innesto arrivato nel mercato invernale dall’Aston Villa, che riesce a prendere vantaggio su Gabbia e a guadagnare l’ingresso in area di rigore. Nel tentativo di fermarlo, il difensore del Milan va al contatto, accompagnando l’avversario con una spinta che porta il giocatore giallorosso a finire a terra.

La reazione della Roma è immediata, con diversi calciatori che si rivolgono all’arbitro per segnalare il fallo. Il direttore di gara Colombo, però, resta fermo sulla propria valutazione, allargando le braccia e invitando Malen a rialzarsi senza concedere il penalty.

Dalla panchina non nasconde il proprio dissenso anche Gasperini, visibilmente contrariato per la decisione e intento a chiedere l’intervento del VAR per rivedere l’azione. Nessuna comunicazione arriva però dalla sala video e il gioco riprende regolarmente, mentre dagli spalti dell’Olimpico si alzano mugugni e fischi.