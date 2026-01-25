Sinner-Darderi: orario, precedenti e dove vederla in tv

Jannik Sinner torna protagonista agli Australian Open 2026 per un derby tutto italiano negli ottavi. A Melbourne lo attende Luciano Darderi, in una sfida inedita con in palio l’accesso ai quarti di finale.

Il cammino di Jannik Sinner agli Australian Open 2026 prosegue con un appuntamento attesissimo. Il tennista altoatesino, campione in carica dello Slam australiano dopo i successi del 2024 e 2025, scende in campo negli ottavi per affrontare il connazionale Luciano Darderi.

Sinner, attuale numero due del ranking mondiale, ha superato senza particolari difficoltà i primi turni del torneo di Melbourne, eliminando in sequenza Hugo Gaston, James Duckworth ed Eliot Spizzirri, mostrando solidità e continuità di rendimento.

Dall’altra parte della rete ci sarà Darderi, protagonista di un percorso convincente. L’italo-argentino ha avuto la meglio su Cristian Garin, Sebastian Baez e Karen Khachanov, conquistando con merito l’accesso agli ottavi e regalando al pubblico uno scontro tutto azzurro.

La partita tra Sinner e Darderi è in programma lunedì 26 gennaio, con inizio previsto alle 8 del mattino ora italiana. Si tratta del primo confronto ufficiale tra i due, che non si sono mai affrontati in precedenza nel circuito maggiore.

Il match sarà visibile in diretta televisiva sui canali Eurosport, disponibili tramite smart tv. La copertura dello Slam australiano è garantita anche in streaming attraverso le piattaforme Dazn, TimVision, Prime Video Channels, Discovery+ e HBO Max.