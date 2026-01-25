Andrea Delogu e Alessandro Marziali, relazione sempre più solida e voci su Sanremo

Andrea Delogu vive un momento di ritrovata serenità accanto ad Alessandro Marziali, mentre intanto crescono le voci su un suo possibile ruolo di primo piano al prossimo Festival di Sanremo.

Il legame tra Andrea Delogu e Alessandro Marziali appare sempre più definito e lontano dall’idea di una frequentazione passeggera. La coppia è stata vista nuovamente passeggiare per le strade di Roma, senza alcun tentativo di nascondersi, tra gesti spontanei e attenzioni reciproche che raccontano una relazione ormai evidente.

Le immagini più recenti mostrano la conduttrice e il manager milanese in abiti informali, intenti a scambiarsi baci e a camminare mano nella mano. Una naturalezza che conferma la continuità del rapporto, già emersa nelle prime apparizioni pubbliche avvenute alcune settimane prima sempre nella Capitale.

Marziali, estraneo al mondo dello spettacolo, viene descritto come una presenza capace di restituire equilibrio e leggerezza a Delogu, soprattutto dopo mesi complessi segnati dalla scomparsa improvvisa del fratello Evan. Secondo le persone a lei più vicine, il suo sostegno avrebbe contribuito a riportare stabilità in una fase delicata della vita personale della conduttrice.

Accanto agli amici storici e a figure con cui Andrea ha costruito legami profondi negli ultimi tempi, Alessandro Marziali sembra aver assunto un ruolo centrale, offrendo un punto di riferimento costante e rassicurante in un periodo di forte cambiamento.

Parallelamente alla sfera privata, il nome di Andrea Delogu continua a circolare anche in ambito televisivo. Da tempo si rincorrono indiscrezioni su una sua possibile presenza al Festival di Sanremo, ipotizzando un incarico di rilievo sul palco dell’Ariston.

La collaborazione già avviata in passato con Carlo Conti, in occasione di eventi musicali estivi, alimenta ulteriormente queste voci. A rafforzare i sospetti, alcune segnalazioni la collocherebbero negli showroom dell’alta moda per prove abiti, dettaglio che spesso precede gli impegni sanremesi.

Nonostante le smentite informali, un elemento organizzativo viene indicato come possibile indizio: durante la settimana del Festival, Andrea Delogu non sarebbe impegnata con la registrazione del programma “La Porta Magica”, circostanza che lascia spazio a nuove ipotesi sul suo coinvolgimento.