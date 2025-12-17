Andrea Delogu, nessuna relazione con Perotti: paparazzata mentre bacia un uomo misterioso
Le voci su un possibile legame tra Andrea Delogu e Nikita Perotti sembrano definitivamente smentite. Dopo aver chiarito pubblicamente, durante una puntata di Ballando con le stelle, che tra lei e il ballerino non c’era alcuna relazione sentimentale, nuovi scatti rafforzano quanto già dichiarato dalla conduttrice.
Il settimanale Chi, diretto da Alfonso Signorini, ha immortalato Delogu in compagnia di un altro uomo, identificato come Alessandro Marziali. Le immagini raccontano una serata trascorsa insieme, lontana dai riflettori televisivi ma sufficiente ad attirare l’attenzione dei paparazzi.
Secondo quanto riportato dal magazine, i due avrebbero condiviso una cena, seguita da una passeggiata serale insieme al cane della presentatrice. Un clima disteso e confidenziale che emerge chiaramente dagli scatti pubblicati.
Il momento più significativo arriva davanti all’abitazione della conduttrice: qui, come documentato dalle fotografie, tra Andrea Delogu e Alessandro Marziali scatta un bacio. Un gesto che non lascia spazio a interpretazioni alternative sul tipo di rapporto che li lega.
Dopo il saluto sotto casa, ciascuno avrebbe fatto ritorno alla propria abitazione. Le immagini diffuse archiviano così le ipotesi su un flirt con Nikita Perotti, alimentate per settimane dai fan della trasmissione.