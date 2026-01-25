Australian Open 2026, Djokovic ai quarti senza giocare: forfait di Mensik

Djokovic avanza senza giocare agli ottavi degli Australian Open 2026 per il ritiro di Mensik. Il serbo vola ai quarti mentre il tabellone alto definisce già le prime sfide decisive.

Il cammino di Novak Djokovic agli Australian Open 2026 prosegue senza passare dal campo negli ottavi di finale. Il tennista serbo, numero 4 del seeding, accede direttamente ai quarti grazie al ritiro di Jakub Mensik, costretto a fermarsi per un problema fisico.

Il match, previsto nella mattinata italiana di lunedì 26 gennaio sulla Rod Laver Arena, non verrà disputato. Mensik, testa di serie numero 16, ha comunicato l’impossibilità di continuare il torneo a causa di un infortunio agli addominali, aggravatosi nel corso degli ultimi incontri.

Il giovane ceco ha affidato ai social un messaggio carico di rammarico, spiegando di aver preso la decisione dopo un confronto con il proprio staff medico. Nonostante la delusione, Mensik ha sottolineato l’emozione per aver raggiunto il quarto turno a Melbourne per la prima volta, ringraziando pubblico, squadra e famiglia per il sostegno ricevuto.

In attesa di scendere di nuovo in campo, Djokovic conoscerà il nome del suo prossimo avversario dall’esito della sfida tra Lorenzo Musetti, numero 5 del tabellone, e Taylor Fritz, nona testa di serie del torneo.

Nella parte alta del draw, intanto, il quadro dei quarti di finale è già definito. Carlos Alcaraz, numero 1 del seeding, ha superato in tre set Tommy Paul e affronterà Alex De Minaur. L’australiano, testa di serie numero 6, ha dominato Alexander Bublik concedendo appena sei game complessivi.

L’altro quarto vedrà opposti Alexander Zverev e Learner Tien. Il tedesco, numero 3 del torneo, ha eliminato Francisco Cerundolo senza cedere set, mentre lo statunitense, accreditato della testa di serie numero 25, ha firmato una vittoria netta contro Daniil Medvedev con il punteggio di 6-4, 6-0, 6-3.