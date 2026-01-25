Carabiniere forestale di 25 anni trovato morto in caserma nel foggiano

Un militare di 25 anni è stato trovato senza vita nella caserma dove prestava servizio nel foggiano. La scoperta nel pomeriggio, quando i colleghi hanno dato l’allarme. Indagini in corso per chiarire quanto accaduto.

Il corpo di un carabiniere forestale di appena 25 anni è stato rinvenuto nel pomeriggio di sabato all’interno della caserma di Bagno, frazione di Cagnano Varano, in provincia di Foggia. A fare la tragica scoperta sono stati alcuni colleghi, che hanno immediatamente richiesto l’intervento dei soccorsi.

I sanitari del 118, giunti rapidamente sul posto, non hanno potuto far altro che constatare il decesso del giovane militare, trovato nell’alloggio di servizio. Le prime verifiche fanno ipotizzare un gesto volontario, ma ogni elemento resta al vaglio delle autorità competenti, impegnate a ricostruire con precisione le ultime ore di vita del 25enne.

Secondo una prima ricostruzione, il militare, originario della provincia di Latina, avrebbe utilizzato l’arma in dotazione. Sul caso sono stati avviati tutti gli accertamenti necessari per chiarire le circostanze e le motivazioni dell’accaduto. Il sindaco di Cagnano Varano ha espresso il cordoglio dell’intera comunità, manifestando vicinanza e rispetto alla famiglia del giovane scomparso.