Che tempo che fa oggi 25 gennaio: ospiti e anticipazioni della puntata

Il talk di Fabio Fazio torna in prima serata con una puntata ricca di ospiti tra cinema, attualità e cultura, con presenze internazionali e approfondimenti dedicati a temi di grande rilievo.

Nuovo appuntamento per Che tempo che fa, in onda oggi domenica 25 gennaio 2026 dalle 19:30 in diretta sul NOVE e in streaming su discovery+. Il programma guidato da Fabio Fazio propone anche questa settimana un mix di informazione, spettacolo e grandi protagonisti della scena italiana e internazionale.

Tra i momenti più attesi spicca la presenza esclusiva di Noah Wyle, premiato con Golden Globe ed Emmy Award come miglior attore protagonista per la serie di successo mondiale The Pitt, di cui è anche produttore. L’attore interviene in occasione dell’arrivo della seconda stagione, disponibile in esclusiva su HBO Max.

La puntata dedica spazio anche al ricordo di Giulio Regeni, a dieci anni dal rapimento avvenuto al Cairo il 25 gennaio 2016. In studio sono presenti il padre Claudio Regeni, la madre Paola Deffendi e l’avvocata Alessandra Ballerini, per raccontare il percorso di memoria e giustizia legato al documentario Giulio Regeni – Tutto il male del mondo.

Tra gli ospiti del mondo del cinema arriva Paolo Sorrentino, premio Oscar, attualmente nelle sale con il film La grazia, presentato in anteprima alla 82ª Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia e accolto da lunghi applausi. L’opera ha visto Toni Servillo ottenere, tra i vari riconoscimenti, la Coppa Volpi per la miglior interpretazione maschile.

Spazio anche alla letteratura e alla politica con Walter Veltroni, che presenta il sesto romanzo della serie gialla dedicata al commissario Giovanni Buonvino, intitolato Buonvino e l’omicidio dei ragazzi. Dal cinema italiano arrivano inoltre Christian De Sica e Lillo, protagonisti del film di Eros Puglielli Agata Christian – Delitto sulle nevi.

Tra gli interventi di taglio scientifico e giornalistico figurano il Nobel per la Fisica Giorgio Parisi, autore del saggio Le simmetrie nascoste dedicato al legame tra fisica e intelligenza artificiale, Claudio Cerasa con il libro L’antidoto, Fiorenza Sarzanini, Massimo Giannini e Roberto Burioni.

La serata si conclude con l’appuntamento fisso di Che tempo che fa – Il Tavolo, che riunisce musica e intrattenimento con Noemi in versione live, Nino Frassica, Mara Maionchi, Alessia Marcuzzi insieme alla Gialappa’s Band, Gigi Marzullo, la Signora Coriandoli, Diego Abatantuono, Cristiano Malgioglio, Simon & The Stars, Francesco Paolantoni, Ubaldo Pantani e Giucas Casella.