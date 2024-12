Scaletta Che tempo che fa: ospiti e anticipazioni della puntata di oggi, domenica 8 dicembre

La puntata di Che tempo che fa, in onda oggi, domenica 8 dicembre, dalle 19:30 sul canale Nove e in streaming su Discovery+, ospiterà nomi di spicco del panorama artistico e culturale. Fabio Fazio, accompagnato da Luciana Littizzetto, Filippa Lagerbäck e altri volti noti come Nino Frassica e Mara Maionchi, accoglierà Sting, leggendario artista pop-rock, vincitore di 17 Grammy Awards e protagonista di un duetto speciale con Giordana Angi sul brano "Il nostro amore".

Tra gli ospiti anche Alessandro Siani e Leonardo Pieraccioni, che presenteranno la loro commedia Io e te dobbiamo parlare, al cinema dal 19 dicembre. Luisa Ranieri parlerà del film Diamanti di Ferzan Ozpetek, anch'esso in uscita il 19 dicembre.

In studio anche gli chef Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli per la nuova stagione di MasterChef Italia, in arrivo il 12 dicembre. Non mancheranno approfondimenti con esperti come Domenico Corrado, cardiologo e direttore di un centro specialistico a Padova, e Roberto Burioni, professore di Microbiologia.

Antonio Scurati, vincitore del Premio Strega, e Maurizio Molinari, autore del libro La nuova guerra contro le democrazie, arricchiranno la puntata con riflessioni culturali. Spazio anche a Don Davide Banzato, autore del libro Un pezzo di Cielo solo per te.

La serata si concluderà con il segmento Che tempo che fa - Il Tavolo, che vedrà la partecipazione di ospiti come Rossella Brescia, Marco Santin e Giorgio Gherarducci della Gialappa’s Band, Brenda Lodigiani, BigMama, Cristiano Malgioglio e Giucas Casella. Tra i ritorni, Antonino Cannavacciuolo sarà di nuovo protagonista al Tavolo.

