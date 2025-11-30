Che tempo che fa oggi 30 novembre: ospiti e anticipazioni della nuova puntata

Che Tempo Che Fa torna oggi, domenica 30 novembre, in diretta sul Nove dalle 19:30 con Fabio Fazio affiancato da Luciana Littizzetto e Filippa Lagerbäck. Un nuovo appuntamento ricco di volti noti, approfondimenti e momenti di spettacolo.

Tra gli ospiti più attesi c’è Alberto Angela, tra i divulgatori scientifici più apprezzati dal pubblico italiano, in studio per presentare il libro “Cesare. La conquista dell’eternità”. Spazio anche a Loredana Bertè, che celebra il 50° anniversario del brano “Sei Bellissima”, successo che nel 1975 segnò l’inizio della sua straordinaria carriera e che oggi rivive anche nella biografia fotografica “50 volte Bellissima”.

A seguire, ospiti nel salotto di Fazio: Umberto Orsini, dal 2 dicembre al Piccolo Teatro Paolo Grassi di Milano con lo spettacolo-memoir “Prima del Temporale”; Alfonso Signorini, autore del romanzo d’esordio “Amami quanto io t’amo”; l’editorialista del Corriere della Sera Ferruccio de Bortoli; gli editorialisti di Repubblica Annalisa Cuzzocrea e Massimo Giannini; la giornalista Cecilia Sala; il corrispondente Rai dal Regno Unito Marco Varvello.

Presenti anche il virologo Roberto Burioni e Paolo Antonio Ascierto, direttore dell’Unità di Oncologia Melanoma e Terapie Innovative dell’Istituto Pascale di Napoli, insieme allo scrittore e autore Michele Serra.

A chiudere la puntata, come sempre, ci sarà Che Tempo Che Fa – Il Tavolo con un cast ricchissimo: Mara Venier; Orietta Berti, in radio con il nuovo singolo “Chi Ama Chiama”; Gabry Ponte, primo dj a esibirsi nella storia a San Siro e protagonista dell’evento “San Siro Dance 2026”; Alfonso Signorini; Nino Frassica; Mara Maionchi; Rocío Muñoz Morales, autrice del libro “La vita adesso”; Gigi Marzullo; La Signora Coriandoli; Raul Cremona; Ubaldo Pantani; Giucas Casella.

Il programma Che Tempo Che Fa è prodotto da l’OFFicina, società del gruppo Banijay, per Warner Bros. Discovery.