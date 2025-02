Bebe Vio ufficializza la relazione con Gianmarco Viscio: prima foto insieme sui social

La campionessa paralimpica di scherma Bebe Vio ha condiviso sui social la prima foto ufficiale con il fidanzato Gianmarco Viscio. La coppia, legata da circa tre anni, ha trascorso una vacanza in una località esotica, descritta da Bebe come un "vero e proprio paradiso". Nel post, la schermitrice ha scritto: "10 giorni in modalità aereo in un vero e proprio paradiso".

Bebe Vio e Gianmarco Viscio sono stati avvistati insieme per la prima volta nel settembre 2022 dal settimanale "Chi", durante un aperitivo romantico a Roma. Gianmarco, 32 anni, è un ex difensore del George Best Team, squadra di Serie B di calcio a 8. Nonostante le voci di un possibile matrimonio nel 2023, la coppia ha mantenuto la relazione lontana dai riflettori fino ad oggi.

Con questo scatto, Bebe Vio ha deciso di condividere pubblicamente la sua felicità, mostrando ai follower un momento speciale della sua vita privata.

Parigi 2024 - Bebe Vio battuta in semifinale scherma Paralimpiadi - La campionessa azzurra è stata battuta in semifinale dalla cinese Rong Xiao 15-9 al Grand Palais, davanti al suo grande amico e tifoso Jovanotti.Ora la due volte campionessa paralimpica affronterà i ripescaggi per il bronzo contro l'altra cinese Kang Spettacolo - Bebe Vio Grandis non è riuscita a raggiungere la finale del fioretto categoria B alle Paralimpiadi di Parigi 2024.

Parigi 2024 - Bebe Vio pronta per le Paralimpiadi: il video ironico della valigia senza calzini - A Parigi competerà il 4 e il 5 settembre nelle stesse due categorie, cercando di replicare i successi delle precedenti edizioni.calzini, una marea di calzini Spettacolo - Bebe Vio è pronta per le Paralimpiadi di Parigi 2024 che iniziano proprio oggi, 28 agosto, con la cerimonia d'inaugurazione.