Domenica In oggi 25 gennaio: ospiti, musica e cinema con Mara Venier

Domenica pomeriggio all’insegna della musica, del cinema e dell’attualità su Rai 1, con una puntata ricca di ospiti e momenti di spettacolo guidati da Mara Venier.

Nel pomeriggio di oggi, domenica 25 gennaio, a partire dalle 14.00 su Rai 1, va in onda un nuovo appuntamento di Domenica In, il programma domenicale condotto da Mara Venier, che torna con una puntata densa di contenuti tra spettacolo, cultura e attualità.

Con l’avvicinarsi del Festival di Sanremo, giunto alla sua 76ª edizione, lo studio si trasforma in un viaggio nella memoria della storica kermesse musicale. Alcuni protagonisti che hanno segnato epoche diverse del festival si esibiscono dal vivo reinterpretando i brani che hanno definito le loro carriere artistiche.

Sul palco arrivano voci e volti molto amati dal pubblico: da Iva Zanicchi a Bobby Solo, passando per Maurizio Vandelli, i Dik Dik, Mal e Pierdavide Carone, per un racconto musicale che attraversa generazioni e successi entrati nella storia della canzone italiana.

Spazio anche alla cultura con l’intervento della scrittrice e antiquaria milanese Roberta Tagliavini, che presenta il suo libro autobiografico La mercante di Brera. Un racconto personale che ripercorre l’origine del suo legame con l’arte e il percorso che l’ha portata a trasformare una passione in professione.

Il cinema trova spazio con la presenza del regista Gabriele Muccino, accompagnato da un cast di primo piano composto da Stefano Accorsi, Miriam Leone, Carolina Crescentini e Claudio Santamaria. In studio viene presentato il nuovo film Le cose non dette, in uscita nelle sale il 29 gennaio.

L’attualità viene affrontata attraverso un confronto sui principali avvenimenti della settimana. Mara Venier e Tommaso Cerno guidano il dibattito insieme a Vladimir Luxuria e all’avvocato Antonio De Rensis, offrendo diversi punti di vista sui temi più discussi.

Non manca il momento dedicato all’intrattenimento leggero, con Teo Mammucari protagonista del gioco La cassaforte di Domenica In, uno degli spazi più attesi dal pubblico per ritmo e coinvolgimento.

La puntata si chiude con un omaggio al mondo della moda: Enzo Miccio ricorda la figura del grande stilista Valentino, scomparso il 19 gennaio all’età di 93 anni, celebrandone l’eredità artistica e l’influenza duratura nel panorama internazionale.