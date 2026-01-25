Noemi compie 44 anni: carriera, studi, Sanremo e il racconto di sé

Noemi compie 44 anni e festeggia una carriera costruita con coerenza e coraggio. Dalla formazione accademica ai palchi più importanti, la cantante romana ha trasformato fragilità e talento in un’identità artistica riconoscibile.

Noemi, nome d’arte di Veronica Scopelliti, nasce a Roma il 25 gennaio 1982. La musica entra presto nella sua vita grazie al padre, chitarrista, che la incoraggia a coltivare una passione evidente fin dall’infanzia. A sette anni inizia a studiare canto, poco dopo impara a suonare la chitarra e comincia a scrivere i primi brani.

Dopo il liceo classico, sceglie un percorso universitario legato allo spettacolo: nel 2004 si laurea al DAMS dell’Università Roma Tre e nel 2006 completa la formazione con una laurea magistrale in Tv e Cinema. Studi che affiancano la crescita artistica e contribuiscono a definire un profilo completo.

La svolta arriva nel 2008 con la partecipazione a X Factor, dove viene scelta da Morgan nella categoria Over 25. Pur fermandosi al quinto posto, il singolo “Briciole” conquista le radio e diventa il biglietto da visita del suo primo EP, segnando l’inizio di una carriera discografica stabile.

Negli anni collabora con protagonisti della musica italiana come Fiorella Mannoia, Stadio e Vasco Rossi. Parallelamente diventa una presenza costante al Festival di Sanremo: nel 2010 è quarta con “Per tutta la vita”, nel 2012 terza con “Sono solo parole”, poi torna nel 2018, 2022 e nel 2025 con “Se t’innamori muori”.

Nel 2013 viene scelta come coach a The Voice of Italy insieme a Raffaella Carrà, ruolo che ricopre anche nelle edizioni successive. Fuori dal palco, Noemi ha parlato pubblicamente di temi personali come il rapporto con il corpo, la dieta Meta e una malattia affrontata in passato, raccontando periodi in cui si è sentita “come un fantasma”.