Maria Elena Boschi compie 44 anni e confessa: Se potessi tornare indietro farei l'attrice

Maria Elena Boschi ha celebrato il suo 44º compleanno durante una diretta radiofonica di Un Giorno da Pecora su Rai Radio1, ospite di Giorgio Lauro e Geppi Cucciari. Alla domanda su come si sentisse alla sua età, ha risposto: "Mi sento gli anni che ho, niente di più, niente di meno". Il primo a farle gli auguri è stato il fidanzato Giulio Berruti, precisamente a mezzanotte. "Ancora non so cosa mi regalerà, ma stasera festeggerò con lui. Per ora ho ricevuto solo fiori", ha dichiarato.

Riflettendo sulla sua carriera, ha ammesso che, tornando indietro, avrebbe intrapreso un percorso diverso: "Sono molto felice del mio percorso politico, ma se avessi la possibilità, farei qualcosa di più creativo, come l’attrice". Ha anche ricordato una promessa fatta in passato: "Dire che avrei lasciato la politica se avessimo perso il referendum è stato un errore dettato dall’entusiasmo e dall’ingenuità dei 30 anni. Oggi so che si impara anche dai fallimenti".

Durante l’intervista, Boschi ha raccontato un episodio in cui presentò Giuseppe Conte a Matteo Renzi: "Fu un pranzo piacevole, allora c’era molta simpatia reciproca, ma una volta arrivato a Palazzo Chigi, Conte ha smesso di rispondermi al telefono". Ha anche ricordato una frase di Silvio Berlusconi: "Mi disse che era impossibile che una donna così bella fosse comunista. È stato sempre rispettoso, ma non sono mai stata comunista, direi piuttosto di centrosinistra".

Boschi ha svelato aspetti della sua vita privata, come la sua resistenza all’alcol: "Mi sono ubriacata raramente, forse l’ultima volta tre anni fa a un matrimonio. Ho una resistenza da alpino". Ha anche raccontato la sua prima cena romantica con Berruti: "Ero agitata e ho quasi rovesciato tutto. Lui mi aveva detto che il tavolo era antico e prezioso, aumentando la mia ansia".

Infine, parlando del matrimonio con l’attore, ha detto: "Non è previsto, salvo sorprese. Lui dice che per lui è come se fossimo già sposati, ma io aspetto ancora di essere sorpresa".

