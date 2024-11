Tragedia sul lavoro a Lucca: operaio muore travolto da un carrello elevatore in una cartiera

Questa mattina, 12 novembre 2024, intorno alle 9:30, un grave incidente sul lavoro ha scosso la comunità di Lucca. Presso la cartiera "Modesto Cardella" situata in via Acquacalda a San Pietro a Vico, un operaio di 69 anni ha perso la vita dopo essere stato investito da un carrello elevatore in retromarcia.

Secondo le prime ricostruzioni, l'uomo, dipendente della cartiera, si trovava nel piazzale dello stabilimento quando è stato travolto dal mezzo condotto da un collega. Nonostante l'intervento tempestivo dei sanitari del 118, per l'operaio non c'è stato nulla da fare. Sul luogo dell'incidente sono intervenuti anche la polizia e i tecnici del servizio di prevenzione, igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro dell'ASL Toscana Nord Ovest, per avviare le indagini e chiarire la dinamica dell'accaduto.

La notizia ha profondamente colpito i colleghi e la comunità locale. Il sindaco di Lucca, Mario Pardini, si è recato sul posto per esprimere il proprio cordoglio e offrire supporto ai familiari della vittima, presenti sul luogo della tragedia. In segno di rispetto, è stata annullata l'inaugurazione del parcheggio a servizio della scuola di San Pietro a Vico, prevista per il pomeriggio.

