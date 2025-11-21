Ballando, tensione alle stelle: la reazione di Colombari al voto record della D'Urso

A Ballando con le Stelle si entra nella fase più calda della competizione: la finale si avvicina, i tempi si accorciano e il clima diventa sempre più teso. Tra i protagonisti che stanno attirando maggiori attenzioni c’è Barbara D’Urso, figura centrale di questa edizione, spesso al centro di discussioni e confronti accesi, soprattutto con Selvaggia Lucarelli. Nonostante le polemiche, la conduttrice resta tra le concorrenti più apprezzate e indicata da molti come possibile finalista.

Dopo l’ultima esibizione, la coppia formata da Barbara D’Urso e Pasquale La Rocca ha conquistato un punteggio di 38 punti, cifra che ha immediatamente attirato l’attenzione degli altri partecipanti. Nella sala delle stelle, infatti, il voto non è passato inosservato.

Martina Colombari, visibilmente sorpresa e infastidita, si è avvicinata a Fabio Fognini per commentare il risultato. “Se le danno il tesoretto…”, ha sussurrato con tono preoccupato, lasciando intuire il timore che il bonus potesse ulteriormente favorire la rivale.

“Per forza”, ha ribattuto Fognini, altrettanto contrariato dal punteggio. E il sospetto dei due si è rivelato fondato: il tesoretto è stato effettivamente assegnato, alimentando ancora di più il clima di competizione dietro le quinte.