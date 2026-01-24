Alessandra Martines racconta la malattia della figlia: Il linfoma scambiato per mononucleosi

La ballerina e attrice racconta il periodo più duro della sua vita, segnato dalla malattia della madre e dalla diagnosi di linfoma alla figlia, inizialmente scambiata per una mononucleosi, tra paura, cure e un percorso di rinascita.

Vive da anni in Francia, ma l’Italia resta il luogo a cui sente di appartenere davvero. Ospite in televisione, Alessandra Martines si presenta serena, dopo aver attraversato una fase personale complessa, segnata da due battaglie affrontate quasi in contemporanea all’interno della sua famiglia.

Da una parte la madre, colpita da una grave malattia e oggi in remissione. Dall’altra la figlia Stella, alla quale è stato diagnosticato un linfoma di Hodgkin, una scoperta arrivata dopo settimane di incertezza e preoccupazione.

L’attrice racconta che i primi sintomi erano stati attribuiti a una semplice mononucleosi, data la forte somiglianza clinica. Questo errore iniziale ha comportato ritardi nella diagnosi corretta, allungando un periodo già carico di ansia e timori.

Quando è arrivata la conferma della malattia, la famiglia si è trovata ad affrontare un percorso impegnativo fatto di terapie invasive e momenti di grande fragilità. La chemioterapia è diventata parte della quotidianità, imponendo forza e lucidità, anche quando la paura prendeva il sopravvento.

Martines ammette che, nonostante il ruolo di madre richieda coraggio, il pensiero costante era quello di poter perdere la figlia. Un timore silenzioso, vissuto giorno dopo giorno, senza mai abbassare la guardia.

In quel periodo difficile è cambiato anche il rapporto con la spiritualità. Prima distante dalla fede, Alessandra si è progressivamente avvicinata alla religione insieme a Stella, trovando in quel cammino un sostegno inatteso.

Oggi la figlia sta bene e ha ripreso a progettare il proprio futuro, dedicandosi allo studio della teologia. Quanto alla vita privata, l’attrice racconta di essere concentrata su se stessa, lasciando l’amore in secondo piano.