Belen cambia casa e apre il suo armadio online: vestiti firmati e occasioni a sorpresa

Paola Cammarota | 24 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un trasloco diventa occasione per fare ordine e liberare spazio: Belen Rodriguez apre il suo armadio online e mette in vendita abiti e scarpe di ogni prezzo, invitando a dare nuova vita ai capi che non usa più.

belen cambia

Il cambio di casa segna un momento di riorganizzazione anche nel guardaroba di Belen. La showgirl ha deciso di alleggerire scatole e grucce scegliendo una soluzione pratica e ormai popolare: vendere i capi che non indossa più attraverso una piattaforma di second hand.

L’annuncio è arrivato in modo diretto e informale dai social, dove ha segnalato l’apertura del suo profilo su Vinted, invitando chi la segue a curiosare tra abiti e accessori accumulati negli anni. Un gesto che unisce il bisogno di spazio a un’idea di riuso consapevole.

Scorrendo il suo armadio digitale emerge una selezione molto varia. Si trovano maglioni di marchi noti con prezzi che superano i 400 euro, stivali di brand ricercati proposti a cifre elevate, ma anche capi più accessibili, inclusi articoli del suo marchio personale e pezzi senza firma venduti a costi minimi.

Pantaloni, scarpe e knitwear raccontano stagioni diverse e uno stile che ha alternato passerelle, televisione e quotidianità. Il risultato è un mix che va dal lusso alle occasioni low cost, con prezzi che oscillano da poche decine di euro a offerte da vero affare.

Per lei il trasloco significa fare spazio a una nuova fase, per chi compra è l’occasione di aggiudicarsi capi originali e vissuti, pronti a continuare il loro percorso lontano dall’armadio di una celebrità.