Belen cambia casa e apre il suo armadio online: vestiti firmati e occasioni a sorpresa

Un trasloco diventa occasione per fare ordine e liberare spazio: Belen Rodriguez apre il suo armadio online e mette in vendita abiti e scarpe di ogni prezzo, invitando a dare nuova vita ai capi che non usa più.

Il cambio di casa segna un momento di riorganizzazione anche nel guardaroba di Belen. La showgirl ha deciso di alleggerire scatole e grucce scegliendo una soluzione pratica e ormai popolare: vendere i capi che non indossa più attraverso una piattaforma di second hand.

L’annuncio è arrivato in modo diretto e informale dai social, dove ha segnalato l’apertura del suo profilo su Vinted, invitando chi la segue a curiosare tra abiti e accessori accumulati negli anni. Un gesto che unisce il bisogno di spazio a un’idea di riuso consapevole.

Scorrendo il suo armadio digitale emerge una selezione molto varia. Si trovano maglioni di marchi noti con prezzi che superano i 400 euro, stivali di brand ricercati proposti a cifre elevate, ma anche capi più accessibili, inclusi articoli del suo marchio personale e pezzi senza firma venduti a costi minimi.

Pantaloni, scarpe e knitwear raccontano stagioni diverse e uno stile che ha alternato passerelle, televisione e quotidianità. Il risultato è un mix che va dal lusso alle occasioni low cost, con prezzi che oscillano da poche decine di euro a offerte da vero affare.

Per lei il trasloco significa fare spazio a una nuova fase, per chi compra è l’occasione di aggiudicarsi capi originali e vissuti, pronti a continuare il loro percorso lontano dall’armadio di una celebrità.