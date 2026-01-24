La Character Creator Demo di Code Vein II è disponibile
E' disponibile da oggi per PlayStation 5, Xbox Series X|S e PC via Steam la Character Creator Demo di Code Vein II.
Mentre si avvicina l’inizio dell’avventura che vedrà i giocatori viaggiare nel tempo, la demo permette di creare e personalizzare il proprio personaggio con tantissime opzioni creative.
E meglio ancora, i personaggi possono essere salvati e trasferiti nel gioco finale al lancio il 30 gennaio.
I giocatori possono anche esplorare il MagMell Institute o mettersi in posa nella Modalità Foto,
Per il nuovo trailer:
https://youtu.be/az0_7rT5jgs