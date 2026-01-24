La Character Creator Demo di Code Vein II è disponibile

Giuseppe Saieva | 24 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
character creator

E' disponibile da oggi per PlayStation 5, Xbox Series X|S e PC via Steam la Character Creator Demo di Code Vein II.

Mentre si avvicina l’inizio dell’avventura che vedrà i giocatori viaggiare nel tempo, la demo permette di creare e personalizzare il proprio personaggio con tantissime opzioni creative.

E meglio ancora, i personaggi possono essere salvati e trasferiti nel gioco finale al lancio il 30 gennaio.

I giocatori possono anche esplorare il MagMell Institute o mettersi in posa nella Modalità Foto,

Per il nuovo trailer:

https://youtu.be/az0_7rT5jgs