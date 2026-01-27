CODE VEIN II ORA DISPONIBILE

Bandai Namco Entertainment Europe ha annunciato oggi che CODE VEIN II, l'atteso seguito del celebre CODE VEIN del 2019, è ora disponibile in accesso anticipato su console e PC. Sviluppato da Bandai Namco Studios, il nuovo Action RPG immerge i giocatori in un viaggio epico dove potranno sfruttare il tempo come un'arma, attraversare le versioni passate e presenti di un mondo esplorabile e svelare una drammatica battaglia per salvare l'umanità. CODE VEIN II offre un'esperienza RPG ricca d'azione con combattimenti avvincenti e un profondo sistema di progressione per personaggi, armi e potenziamenti delle abilità. CODE VEIN II è ora disponibile per PlayStation®5, Xbox Series X|S e PC tramite Steam® nelle edizioni Standard, Deluxe e Ultimate.

Forgia legami indimenticabili nel trailer di lancio di CODE VEIN II disponibile al seguente link:

Leggi anche La Character Creator Demo di Code Vein II è disponibile

https://youtu.be/OfaR9AvUWJA

CODE VEIN II immerge i giocatori in un'epica avventura narrativa, dove potranno sfruttare il tempo come un'arma e unire le forze con i propri compagni. Ambientato in un futuro dove ciò che resta dell'umanità e i Redivivi lottano contro un mondo sull'orlo del collasso, i giocatori attraverseranno vaste ambientazioni con i propri compagni di squadra mentre affronteranno avversari impegnativi ed enormi boss davvero indimenticabili. Vestiranno i panni di un Cacciatore di Redivivi per impedire la Rinascita, un cataclisma che minaccia il destino del mondo. Accompagnato da Lou MagMell, una Rediviva che rianima il protagonista e ha il potere di viaggiare nel tempo, il Cacciatore di Redivivi deve intraprendere una missione per riscrivere la storia e salvare il mondo.

CODE VEIN II include un gameplay distintivo per un RPG, dove i giocatori potranno sfruttare il sangue estratto dai nemici per sbloccare alcune abilità molto potenti, creare strategie di combattimento con i codici sanguigni e usare armi ed equipaggiamenti unici chiamati Gabbie per superare avversari impegnativi e boss epici. Il gioco introduce anche il nuovo sistema dei compagni, che consente di alternarsi senza interruzioni tra due forme di combattimento. Il sistema dei compagni eleva ulteriormente i combattimenti in un'esperienza d'azione dinamica con la nuova barra dei punti del legame, le Qualità del collegamento, i bonus Qualità compagno e la meccanica dell'Offerta rigenerativa, che consente ai compagni di squadra di rianimare il Cacciatore di Redivivi caduto, ripristinandone parte della salute.

In CODE VEIN II torna il profondo sistema di personalizzazione per il Cacciatore di Redivivi, che consentirà ai giocatori di personalizzare i propri personaggi alla perfezione grazie a una vasta gamma di impostazioni relative a corporatura, acconciatura, espressioni facciali, accessori, trucco e molte altre. I giocatori potranno anche visitare un luogo chiave del gioco, chiamato Terme, per visualizzare il proprio personaggio in diverse condizioni di illuminazione e utilizzare la modalità Foto per catturare e salvare le proprie creazioni.