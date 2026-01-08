CODE VEIN II! Annunciata una demo del gioco

Svelato il trailer del walkthrough di CODE VEIN II invita i giocatori ad avventurarsi tra presente e passato mentre il Cacciatore di redivivi combatte per prevenire la distruzione del mondo. Il video li conduce ben 100 anni nel passato, dove potranno unirsi a Josée nella sua missione per ripulire le acque inquinate di Sunken City e svelare la verità che si cela dietro alla sua crisi. Tormentata dal senso di colpa per gli errori commessi nel passato, la storia di Josée rivela il pesante fardello che deve portare e le battaglie epiche che la attendono.

Il walkthrough introduce Sunken Pylon, una vasta area che nasconde la chiave per purificare Sunken City. Mentre esplorano lo scenario, i giocatori affronteranno diversi combattimenti utilizzando sette diversi tipi di armi, che spaziano dalle nuove e agili doppie lame alla devastante alabarda.

Leggi anche CODE VEIN II

Oltre alle armi, il trailer introduce le Formae, abilità speciali suddivise in tre categorie: armi, difensive ed ereditate. Ogni Forma consuma Icore, una risorsa vitale ottenuta tramite la meccanica dell'attacco drenante, che alimenta potenti capacità.

Viene inoltre mostrato il sistema dei compagni, che consente ai giocatori di passare senza interruzioni dall'evocare un compagno per combattere al loro fianco all'assimilarne le abilità di combattimento. Il trailer evidenzia ulteriormente la Restorative Offering, dove i compagni possono riportare in vita il Cacciatore caduto con una parte della salute rigenerata, anche se un periodo di ricarica li lascerà temporaneamente incapaci di agire e quindi di aiutare in battaglia.

Guarda il walkthrough trailer doppiato in italiano:

https://youtu.be/KQGC5p-InPI

Prima del lancio, i giocatori potranno immergersi nella CODE VEIN II Character Creator Demo a partire dal 23 gennaio 2026. I Cacciatori di Redivivi personalizzati potranno essere salvati e trasferiti alla versione completa al lancio del gioco, mentre sarà anche possibile esplorare il MagMell Institute, mettersi in posa nella modalità Foto o rilassarsi alle Terme.

CODE VEIN II sarà disponibile dal 30 gennaio 2026 per PlayStation 5, Xbox Series X|S e PC tramite Steam.