Ucraina, nuovi attacchi russi su Kiev e Kharkiv mentre avanzano i negoziati negli Emirati

Raid notturni su larga scala colpiscono Kiev e Kharkiv mentre ad Abu Dhabi proseguono i colloqui tra Stati Uniti, Russia e Ucraina. Il bilancio parla di vittime, feriti e gravi danni alle infrastrutture civili.

Le operazioni militari russe non si arrestano nonostante l’avvio di un percorso diplomatico negli Emirati Arabi Uniti. Ad Abu Dhabi si è concluso un primo ciclo di incontri tra rappresentanti di Stati Uniti, Russia e Ucraina, dedicato ai criteri per arrivare alla fine del conflitto e alle tappe successive del processo. Secondo Kiev, sono già previsti nuovi colloqui per proseguire il confronto su una possibile soluzione.

Nelle stesse ore, l’Ucraina è stata interessata da un’ondata di raid notturni che ha fatto scattare l’allerta aerea su gran parte del Paese. Le autorità militari hanno segnalato il rischio di attacchi con droni e missili balistici, mentre le esplosioni hanno colpito aree densamente abitate, causando vittime e feriti.

A Kiev i danni sono stati registrati in cinque distretti cittadini. Il sindaco ha confermato la morte di una persona e il ferimento di altre quattro, con tre ricoveri ospedalieri. Nelle zone periferiche, ulteriori bombardamenti hanno provocato altri feriti. Alcuni quartieri sono rimasti senza riscaldamento e acqua, in un contesto di temperature scese sotto i dieci gradi sotto zero.

Situazione critica anche a Kharkiv, bersaglio di un lungo attacco condotto con droni Shahed. I velivoli hanno colpito edifici residenziali, strutture sanitarie, un rifugio per sfollati e un reparto maternità. L’azione, durata oltre due ore, ha coinvolto decine di droni e ha causato il ferimento di 19 persone, secondo le autorità locali.