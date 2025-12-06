Ucraina, nuovi attacchi russi nella notte: esplosioni su Kiev, feriti e danni alle ferrovie

Un nuovo e pesante attacco russo con missili e droni ha colpito nella notte diverse città ucraine. Le autorità locali, citate da ‘The Kyiv Independent’, hanno confermato che nella regione di Kiev si registrano almeno tre feriti.

L’offensiva ha provocato danni significativi alle infrastrutture ferroviarie, costringendo a una riprogrammazione dei collegamenti passeggeri. Le esplosioni non hanno riguardato solo la capitale: segnalazioni arrivano anche da Poltava, Lutsk, Odessa, Zaporizhzhia e Bila Cerkva.

Nella regione di Dnipropetrovsk le autorità hanno riferito di incendi in più aree e di attacchi che hanno coinvolto abitazioni a Pavlohrad e una struttura strategica a Kryvyi Rih, città natale di Volodymyr Zelensky.

Il governatore della regione di Kiev, Mykola Kalashnyk, ha comunicato il ferimento di un uomo di 42 anni nella città di Fastiv, circa 60 chilometri a sudovest della capitale, parlando di un “bombardamento massiccio contro l’infrastruttura ferroviaria”.

Nel distretto di Vyshhorodskyi, a nord di Kiev, sono rimaste ferite due donne di 46 e 40 anni, secondo quanto riferito dalle autorità locali.