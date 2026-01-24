Morto Nico Antic dopo l'attacco di uno squalo a Shark Beach: aveva 12 anni

Un ragazzo di 12 anni non ce l’ha fatta dopo l’attacco di uno squalo avvenuto a Shark Beach. Ricoverato per giorni in ospedale, è morto a causa delle gravi ferite. La famiglia e le autorità ricordano il suo coraggio e quello degli amici.

Nico Antic, dodici anni, è morto in ospedale dopo essere stato aggredito da uno squalo mentre si trovava a Shark Beach, in Australia. Il ragazzo era rimasto gravemente ferito nel pomeriggio di domenica 18 gennaio e aveva lottato per diversi giorni prima di soccombere alle lesioni riportate.

I genitori, Lorena e Juan, lo hanno ricordato come un bambino solare e generoso. Nelle loro parole emerge il ritratto di un figlio sempre sorridente, sportivo e capace di trasmettere energia positiva a chiunque lo circondasse, una presenza che definiscono piena di vita.

Secondo la ricostruzione delle autorità, Nico sarebbe stato attaccato da uno squalo toro dopo essersi tuffato da una roccia lungo il percorso costiero della Hermitage Foreshore Walk. L’episodio si è consumato in pochi istanti, lasciando poco tempo per reagire.

Determinante è stato l’intervento degli amici che erano con lui. I ragazzi si sono gettati in acqua, lo hanno trascinato a riva e gli hanno prestato i primi soccorsi fino all’arrivo dei sanitari. Il loro gesto è stato pubblicamente elogiato sia dalle forze dell’ordine sia dal premier del Nuovo Galles del Sud, che ha sottolineato il coraggio dimostrato.

Nelle ore successive all’aggressione, le autorità hanno registrato un incremento insolito di attacchi di squali nella stessa area geografica. In meno di due giorni si sono verificati altri tre episodi, tra cui quello che ha coinvolto un uomo di 27 anni, trasportato in ospedale in condizioni critiche.

Gli esperti spiegano che la concentrazione ravvicinata di attacchi potrebbe essere legata alle forti piogge dei giorni precedenti. Le precipitazioni avrebbero reso l’acqua più torbida e ricca di nutrienti, creando un ambiente favorevole per specie come lo squalo toro, che tende ad avvicinarsi maggiormente alla costa in simili condizioni.