Tragedia in Australia: 17enne muore in attacco di squalo al largo di Woorim Beach

Una ragazza di 17 anni è deceduta dopo essere stata attaccata da uno squalo mentre nuotava a circa 100 metri dalla riva di Woorim Beach, sull'isola di Bribie, a nord di Brisbane, nel Queensland. L'incidente è avvenuto nel pomeriggio di lunedì 3 febbraio 2025, intorno alle 16:45. Nonostante l'intervento tempestivo dei servizi di emergenza, la giovane ha riportato ferite letali alla parte superiore del corpo ed è deceduta poco dopo le 17:00.

La vittima, identificata come Charlize Zmuda, si trovava in acqua con alcuni amici al momento dell'attacco. Testimoni presenti sulla spiaggia affollata hanno riferito di aver udito un urlo straziante provenire dal mare. Alcuni residenti locali hanno sottolineato che avvistamenti di squali nella zona sono frequenti, ma raramente così vicini alla riva.

Woorim Beach è una popolare destinazione per surfisti e bagnanti, dotata di misure di controllo degli squali come drumlines e sorveglianza con droni. Tuttavia, questo è il terzo attacco fatale da parte di squali in Australia negli ultimi tre mesi. In precedenza, il pastore Luke Walford è stato ucciso mentre praticava pesca subacquea vicino all'isola di Humpy a dicembre, e il surfista Lance Appleby è morto in un attacco al largo della costa dell'Australia Meridionale a gennaio.

Le autorità stanno preparando un rapporto per il coroner e la comunità locale è in lutto per la perdita della giovane. Il sindaco della Città di Moreton Bay, Peter Flannery, ha espresso le sue condoglianze alla famiglia della vittima, riconoscendo l'impatto profondo sull'intera comunità di Bribie Island.

