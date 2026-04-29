Jesolo, pagina di giornale per il cane Nico, morto all'improvviso dopo 12 anni in famiglia

A Jesolo i fratelli Riccardo e Giulio Ferrazzo salutano il cane Nico con una pagina di giornale dopo la morte improvvisa. Il pastore tedesco ha vissuto con loro per quasi dodici anni ed era considerato parte della famiglia.

Riccardo e Giulio Ferrazzo, commercianti di Jesolo, hanno scelto un gesto insolito per ricordare il loro cane Nico, un pastore tedesco scomparso all’improvviso dopo quasi dodici anni trascorsi insieme. I due fratelli hanno acquistato un’intera pagina di un quotidiano locale per pubblicare un necrologio dedicato all’animale.

Nel messaggio, semplice e diretto, hanno scritto poche parole per salutarlo, accompagnate da una fotografia del muso del cane su uno sfondo con cielo azzurro e arcobaleno. Un modo pubblico per esprimere il legame costruito nel tempo con l’animale, considerato a tutti gli effetti un membro della famiglia.

I fratelli hanno raccontato che Nico ha condiviso con loro anni intensi, segnati da affetto e abitudini quotidiane. Lo descrivono come un cane affettuoso e fedele, sempre presente e attento, anche nel suo ruolo di guardia. Non particolarmente vivace nel gioco, ma costante nella compagnia.

La scelta di pubblicare un necrologio così visibile nasce dal desiderio di rendere omaggio a una presenza che ha segnato la loro vita domestica e lavorativa, un modo per trasformare il dolore della perdita in un ricordo condiviso.