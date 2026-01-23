Elodie e Francescka, il retroscena della scorsa estate tra Roma, Ibiza e gossip riemersi

Un’indiscrezione riporta alla scorsa estate e riaccende l’attenzione sul legame tra Elodie e la ballerina Francescka Nuredini, tra viaggi, foto rimaste in ombra e un episodio romano mai chiarito fino a oggi.

Dall’inizio del 2026, il nome di Elodie è tornato al centro delle cronache rosa per la presunta vicinanza con Francescka Nuredini, ballerina di 24 anni. Dopo le immagini condivise dalla Thailandia e il progressivo distacco della cantante da Andrea Iannone, l’attenzione mediatica sul loro rapporto è cresciuta rapidamente.

Secondo quanto emerso, il legame tra le due non sarebbe recente. Un episodio risalente a giugno 2025 viene indicato come uno dei primi segnali concreti. A Roma, dove Elodie si trovava per impegni personali, la serata si sarebbe conclusa con un rientro in hotel che avrebbe coinvolto tre persone: la cantante, il pilota e la ballerina.

Poche settimane dopo, a luglio, Elodie avrebbe raggiunto Ibiza insieme a Francescka e a Diletta Leotta, amica di lunga data. Durante il soggiorno, le due donne sarebbero state fotografate mentre passeggiavano fianco a fianco sulla spiaggia, in atteggiamenti distesi e confidenziali. All’epoca, però, quelle immagini non suscitarono particolare interesse.

L’attenzione è esplosa solo dopo Capodanno, quando Elodie e Francescka sono state viste insieme in una discoteca di Napoli, senza la presenza di Iannone. In seguito, il pilota è stato immortalato in compagnia di Rocio Muñoz Morales, circostanza che ha contribuito a riaccendere il dibattito su intrecci e tempistiche della scorsa estate.