Sanremo 2026, ipotesi Tiziano Ferro tra i superospiti del Festival

Sanremo 2026 prende forma tra indiscrezioni e ipotesi sui grandi ospiti musicali: il nome di Tiziano Ferro torna al centro delle voci che circolano dietro le quinte dell’Ariston.

Tra le possibilità al vaglio per il Festival di Sanremo 2026 c’è il ritorno di Tiziano Ferro come superospite musicale. La manifestazione è in calendario dal 24 al 28 febbraio al Teatro Ariston e la macchina organizzativa è già in piena attività.

L’artista potrebbe rientrare sul palco sanremese a sei anni dalla sua ultima partecipazione, avvenuta nel 2020, quando fu presenza fissa nella prima edizione guidata da Amadeus. Un’ipotesi che si inserisce nel lavoro di costruzione dello spettacolo portato avanti da Carlo Conti.

Leggi anche Sanremo 2026, i primi rumors sui Big: spuntano Tiziano Ferro, Patty Pravo e tante sorprese

Il possibile ritorno arriva a pochi mesi dall’uscita dell’album “Sono un grande”, pubblicato lo scorso 24 ottobre, elemento che rafforza le indiscrezioni su una sua partecipazione come ospite di punta.

Nel quadro dei nomi che circolano per i superospiti compaiono anche Eros Ramazzotti, che celebra quarant’anni dalla vittoria tra i Big con “Adesso tu”, e i Pooh, pronti a festeggiare sessant’anni di carriera.

Il direttore artistico è impegnato anche nella definizione del cast completo e nell’organizzazione delle serate. È previsto l’ascolto in anteprima dei trenta brani in gara riservato alla stampa, passaggio chiave verso la fase finale di preparazione del Festival.

Accanto a Carlo Conti e alla coconduttrice Laura Pausini, ogni sera dovrebbe esserci un diverso compagno di viaggio, scelto tra mondi differenti come musica, comicità, sport e televisione, con l’obiettivo di dare varietà e ritmo allo show.