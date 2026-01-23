Merano, alpinista 29enne muore dopo una caduta su sentiero ghiacciato

Un incidente in montagna è costato la vita a un giovane alpinista altoatesino. La tragedia si è consumata su un sentiero ghiacciato nel comprensorio di Merano 2000, mentre si stava dirigendo verso una parete di ghiaccio.

La mattinata si è trasformata in tragedia nel comprensorio di Merano 2000, dove un alpinista esperto di 29 anni ha perso la vita durante un’escursione. Il giovane, originario dell’Alto Adige, stava percorrendo un sentiero coperto di ghiaccio insieme a un amico, diretto verso la parete di ghiaccio del Naiftal che intendeva scalare.

Durante il tragitto, l’uomo è scivolato improvvisamente, perdendo l’equilibrio e precipitando per circa quaranta metri nel burrone sottostante. L’impatto si è rivelato fatale. L’amico che lo accompagnava ha assistito alla scena e ha immediatamente lanciato l’allarme, tentando anche di raggiungerlo.

Leggi anche Incidente mortale sul lavoro a Savona: operaio 29enne perde la vita dopo una caduta da un ponteggio

I soccorsi sono intervenuti in tempi rapidi. Sul luogo dell’incidente sono arrivati i tecnici della stazione di Merano del Soccorso alpino dell’Alto Adige, insieme a guardia di finanza, carabinieri e all’elicottero dell’Aiut Alpin Dolomites.

Nonostante l’intervento dei sanitari, per il 29enne non c’era ormai più nulla da fare. Il medico ha potuto soltanto constatare il decesso. L’amico, visibilmente sotto choc per quanto accaduto, è stato affidato alle cure degli psicologi specializzati nel supporto alle emergenze.