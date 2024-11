Incidente mortale sul lavoro a Savona: operaio 29enne perde la vita dopo una caduta da un ponteggio

Un tragico incidente sul lavoro ha avuto luogo questa mattina sull'autostrada A6, nel tratto compreso tra Quiliano e Altare/Carcare, in provincia di Savona. Un operaio di 29 anni, di nazionalità senegalese, ha perso la vita dopo essere precipitato da un ponteggio situato su un viadotto. Secondo le prime ricostruzioni, l'uomo stava lavorando al cantiere quando, per cause ancora in fase di accertamento, è caduto da un'altezza di circa 20 metri.

Nonostante l'immediato intervento dei soccorsi, tra cui il personale del 118, ambulanze, l'elicottero Grifo e i vigili del fuoco, per l'operaio non c'è stato nulla da fare. Sul luogo dell'incidente sono intervenuti anche il personale di Autofiori, la polizia stradale e il personale di Prevenzione e Sicurezza sul Lavoro dell'ASL2. Per consentire le operazioni di soccorso, il tratto autostradale tra Altare e il raccordo con la A10 è stato chiuso, causando disagi al traffico con lunghe code e deviazioni sulla strada statale.

Questo incidente si aggiunge a una serie di tragici eventi sul lavoro verificatisi recentemente in Liguria. Solo pochi giorni fa, un operaio di 39 anni è morto a Genova dopo essere precipitato nel vano ascensore in costruzione di un cantiere nell'area del Memoriale per il ponte Morandi.Inoltre, il 12 dicembre 2023, un operaio di 61 anni è deceduto a Borghetto Santo Spirito dopo una caduta da un'impalcatura.