GTA Online: vesti il Karin Everon RS con la nuova livrea Mosh Mosh

Aggiornamento GTA Online: Bonus Autofficina, Tripli Guadagni da Madrazo e Nuovi Sconti

L'ultima settimana in GTA Online porta con sé una ventata di novità per gli amanti dei motori e per i criminali in carriera. Dalla personalizzazione estrema della Karin Everon RS ai bonus massicci per i lavori dell'Autofficina, ecco tutto quello che devi sapere per massimizzare i tuoi guadagni e dominare le strade di Los Santos.

Karin Everon RS: Arriva la Nuova Livrea Mosh Mosh

Il Karin Everon RS non passa mai inosservato grazie alla sua stazza imponente. Da oggi, puoi rendere questo SUV ancora più eccentrico: è infatti disponibile la nuova livrea Mosh Mosh presso tutte le officine della città. Un tocco di stile "esageratamente vistoso" per chi non ha paura di farsi notare.

Bonus Autofficina: GTA$ e RP Doppi (e Quadrupli!)

Questa è la settimana perfetta per chi possiede un'Autofficina. Le attività legate a questo business sono il cuore pulsante dei bonus attuali:

Lavori per i clienti dell'Autofficina: Ottieni GTA$ e Reputazione dell'Autoraduno di LS doppi . Se segui le istruzioni o decidi di personalizzare i veicoli a tuo piacimento, i premi restano stellari.

Bonus GTA+: Gli abbonati ricevono ricompense quadruple sui lavori per i clienti e doppie sui finali dei contratti dell'autofficina (fino al 4 febbraio).

Sfida Settimanale: Consegna con successo tre veicoli per completare la sfida e intascare un bonus extra di 100.000 GTA$.

Pro Tip: Se non possiedi ancora un'Autofficina, visita il sito di Maze Bank Foreclosures. Questa settimana l'acquisto e tutte le relative migliorie e modifiche sono scontate del 40%.

Missioni di Vendita e Omicidi: Guadagni fino a 3X

Non solo motori: le attività illecite di Los Santos offrono rendimenti altissimi in diversi settori.

Assassinii di Madrazo: Tripli GTA$ e RP

I proprietari di un'Agenzia di cauzioni possono dare la caccia ai ricercati, ma c'è di più. Fino al 28 gennaio, aiutare Martin Madrazo a regolare i conti pagherà bene: gli Assassinii di Madrazo offrono infatti GTA$ e RP tripli.

Ufficio Documenti Falsificati

Se preferisci il business della contraffazione, è il momento di investire:

Sconto del 40% sull'acquisto dell'Ufficio Documenti Falsificati (Stabilimento Centauri) sul sito The Open Road .

Sconto del 40% su migliorie e modifiche.

GTA$ Doppi su tutte le missioni di vendita di documenti completate entro questa settimana.

Combattimenti e Gare della Comunità

Gettati nella mischia con la Serie di combattimenti della comunità. Questa settimana le ricompense sono triple, incluso il nuovo e frenetico scontro tra fanteria e Insurgent creato dall'utente Itsjennieduh.

Per gli amanti della velocità, tornano le gare multiveicolo nella serie in evidenza, con premi in GTA$ e RP doppi.

Saldi e Sconti della Settimana: Veicoli e Armi

Veicoli in Offerta (30% di sconto)

Ecco la lista dei mezzi in promozione questa settimana:

Vapid Firebolt ASP (Fuoristrada)

Pfister 811 (Supercar)

Truffade Z–Type (Sportiva classica)

Classique Broadway (Muscle car)

Inventario Furgone delle Armi

Trova il Furgone delle Armi per approfittare di sconti esclusivi sull'arsenale:

Cannone a rotaia (30% di sconto)

Fucile da battaglia (40% di sconto per abbonati GTA+)

Fucile a shotgun da combattimento

Mitragliatrice Gusenberg

Carabina

Manganello

Esplosivi: Granate, Gas lacrimogeno, Molotov.

Cosa ne pensi di questi bonus? Approfitterai dei tripli guadagni con Madrazo o ti concentrerai sulla tua Autofficina? Faccelo sapere nei commenti e resta sintonizzato per le tre nuove attività extra in arrivo la prossima settimana!

?? E a proposito di grandi ritorni e attese... se sei un fan della competizione su larga scala, ricordati che la strada verso il prossimo capitolo della guerra virtuale è già iniziata. Proprio come su GTA, anche su Battlefield la battaglia non dorme mai!

Leggi anche GTA Online: nuova Karin Hotring Everon disponibile