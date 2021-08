GTA Online: arriva la Karin Sultan RS Classic

In più, relitto avvistato sulla costa, GTA$ e RP doppi nei lavori dei clienti dell'autofficina e altro









Quando sei nel bel mezzo di un rally, fatti una domanda importante: di cosa hai bisogno per tagliare il traguardo per primo? Di un'auto affidabile, facile da manovrare, sicura e robusta, o di una macchina stracolma di modifiche, sopra le righe, con più personalità che buon senso? Perché non entrambe le cose?

Ti presentiamo la Karin Sultan RS Classic, ora disponibile da Southern San Andreas Super Autos.

Relitto sulla costa

I cacciatori di tesori e i turisti hanno avvistato una barca di legno incagliata sulla costa. Si dice che il relitto contenga tesori e pezzi di capi d'abbigliamento. Se ne combini sette puoi ricreare un abito di un'altra epoca. Ogni giorno, la posizione del relitto cambia in base alle maree. Se dovessi avvistarlo durante uno dei tuoi viaggi, ricordati di ispezionarlo per trovare un forziere pieno di tesori.

Puoi trovare solo un relitto al giorno. Puoi controllare se hai trovato il relitto del giorno dalla sezione Oggetti collezionabili giornalieri del menu Interazione.

GTA$ e RP doppi nei lavori per i clienti dell'autofficina

Un'autofficina non è solo una facciata per pianificare estorsioni, ma anche un'attività legale con una clientela impaziente. Sessanta ti contatterà quando arriveranno i clienti con le loro auto, poi dovrai modificarle seguendo le istruzioni e consegnare il prodotto. Questa settimana, completando qualsiasi lavoro per i clienti dell'autofficina avrai ricompense doppie, per tutta la settimana.

GTA$ e RP doppi nelle missioni ricevute da Lester

Ring, ring. Questa settimana chiama Lester Crest dal tuo iFruit per richiedere un lavoro. Tutte le missioni ricevute da Lester forniscono GTA$ e RP doppi.

Scalda i motori: GTA$ e RP doppi in alcune gare stunt

L'adrenalina è una cosa meravigliosa. Fai battere il cuore superando gli avversari dietro al volante di un Trophy Truck o sfrecciando sopra La Puerta Freeway.

I piloti possono ottenere GTA$ e RP doppi su tutte le nuove gare stunt pubblicate quest'anno: Sole, mare e testacoda, Alle strette, Sospesi in autostrada, Trip urbanistico, Una spirale viziosa, Canyon acrobatico, Asfalto fumante e Ai confini della città.

Salari tripli per guardie e associati

È un gioco al massacro lì fuori. Anche l'1% ha bisogno di protezione. Fortunatamente, proteggere i più ricchi è una carriera a sé stante. Questa settimana, guardie e associati ricevono un salario triplicato per abbattere criminali. Economia a cascata all'opera.

Veicolo trofeo e sfida del veicolo trofeo dell'Autoraduno

I membri dell'Autoraduno di LS che arrivano ai primi due posti nelle serie di inseguimenti per 4 giorni consecutivi riceveranno una Annis Euros da modificare a piacimento.

Prova auto nuove e inedite nell'area di prova

Non c'è niente di male nel provare la taglia di qualcosa prima di comprarla. Lo fai con i pantaloni da Binco, quindi perché non dovresti farlo con un'auto? Passa nell'area di prova dell'Autoraduno di LS e scalda il motore della nuova Karin Sultan RS Classic, dell'inedita Übermacht Cypher e della Obey Tailgater S senza alcun costo, anche se graffi la vernice durante una Prova a tempo o una Corsa ai checkpoint.

Veicolo da primo premio della settimana: Vapid GB200

Questa settimana, fai un salto all'atrio del Casinò e Resort Diamond e gira la ruota fortunata. Chissà, potresti vincere GTA$, RP, snack, abbigliamento, per non parlare della Vapid GB200, una due porte da rally senza fronzoli che rimanda a un'epoca senza regole.

SCONTI

Hai paura di presentarti all'Autoraduno con un catorcio? Dai nuova vita alla tua collezione aggiungendo la Vapid Dominator GTT con uno sconto del 30%, oltre al 40% di sconto su una selezione di veicoli. Nel frattempo, i bunker sono a metà prezzo, mentre le loro migliorie sono scontate del 40% per tutta la settimana.

Ecco la lista completa degli sconti.

Veicoli:

Vapid Dominator GTT – 30% di sconto

Bravado Half-track – 40% di sconto

Dinka Verus – 40% di sconto

Pegassi Tezeract – 40% di sconto

Dewbauchee Specter – 30% di sconto

Immobili e ristrutturazioni:

Bunker – 50% di sconto

Migliorie e modifiche del bunker – 40% di sconto

