Formula 1, Ferrari SF-26: debutto della nuova Rossa per il Mondiale

La Ferrari apre una nuova era tecnica con la SF-26, progetto nato dal cambio regolamentare del 2026: aerodinamica ripensata, filosofia più leggera e un sistema ibrido che ridisegna il concetto di monoposto.

Presentata venerdì 23 gennaio, la Ferrari SF-26 è la settantaduesima monoposto di Maranello destinata al Campionato del Mondo di Formula 1. Il colpo d’occhio iniziale è affidato all’abitacolo bianco, un richiamo dichiarato alla storica 312, ma sotto la carrozzeria prende forma un progetto profondamente diverso dal passato recente.

Il nuovo ciclo tecnico ha imposto una revisione totale del concetto aerodinamico. La SF-26 abbandona l’effetto suolo per adottare superfici più pulite e soluzioni orientate all’efficienza, con l’obiettivo di ridurre il peso complessivo e migliorare il rendimento in pista. Il telaio nasce attorno a queste esigenze, interpretando le linee guida della Formula 1 per una maggiore sostenibilità tecnica e prestazionale.

Leggi anche Debutto Ferrari SF-26, stop inatteso per Hamilton nei primi metri con la nuova monoposto

La trasformazione coinvolge anche la power unit, protagonista di una svolta regolamentare. Dal 2026 scompare la MGU-H, mentre la MGU-K vede un deciso incremento di potenza fino a 350 kW, rafforzando il contributo elettrico. Questa evoluzione ha richiesto una progettazione integrata tra telaio e propulsore, con soluzioni studiate per massimizzare l’efficienza del nuovo sistema ibrido.