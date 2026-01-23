Debutto Ferrari SF-26, stop inatteso per Hamilton nei primi metri con la nuova monoposto

Un avvio inatteso ha segnato il primo assaggio in pista della nuova Ferrari SF-26: la monoposto guidata da Lewis Hamilton si è fermata subito dopo l’uscita dai box, generando dubbi e reazioni, poi chiariti dagli addetti ai lavori.

L’esordio della nuova Ferrari di Formula 1 ha avuto contorni insoliti. Nel corso del primo giro di installazione, Lewis Hamilton ha arrestato la vettura a breve distanza dal box, costringendo i meccanici a intervenire per accompagnarla nuovamente all’interno del garage.

Le immagini, trasmesse in diretta durante la presentazione ufficiale, hanno subito acceso il dibattito tra tifosi e osservatori. Sui social non sono mancati commenti ironici e timori legati a un possibile problema tecnico della SF-26, protagonista di un debutto osservato con grande attenzione.

Leggi anche La Ferrari presenta SF-24: Le novità sulla nuova monoposto

Secondo quanto chiarito nel corso della diretta televisiva, però, lo stop non sarebbe stato causato da un guasto. La scelta di fermare la monoposto rientrava in una strategia precisa: gestire al meglio i soli 15 chilometri concessi dal regolamento FIA per il primo shakedown, evitando di sprecarli inutilmente.