Inter, presentata la nuova maglia 2025-26: debutto al Mondiale per Club contro gli Urawa Reds

L’Inter svela la maglia 2025-26, un look rinnovato pronto a fare il suo debutto nel Mondiale per Club contro gli Urawa Reds. Un design fresco e innovativo firmato Nike, simbolo di nuovo entusiasmo e sfide da affrontare. Mentre si attende l’annuncio del nuovo allenatore che prenderà il posto di Inzaghi, i nerazzurri sono pronti a scrivere un’altra pagina importante della loro storia. Il nuovo kit si prepara a conquistare il cuore dei tifosi, portando con sé tutta la passione e la grinta nerazzurra.

L’Inter ha svelato la nuova maglia home per la stagione 2025-26, che farà il suo debutto ufficiale nella seconda gara della fase a gironi del Mondiale per Club Fifa, contro gli Urawa Reds Diamonds. In attesa di definire il nome del nuovo allenatore che prenderà il posto di Simone Inzaghi, il club ha presentato un design completamente rinnovato insieme allo sponsor tecnico Nike.

Il nuovo kit si distingue per un approccio grafico originale e simbolico. Le tradizionali strisce nerazzurre sono state rimodellate per nascondere, in modo sottile e integrato, la scritta "Inter" al centro della maglia. Un dettaglio che diventa visibile solo a un occhio attento, con l’obiettivo di unire identità storica e linguaggio moderno.

“La nuova jersey – si legge nel comunicato ufficiale – presenta un design altamente innovativo che gioca sul confine tra visibile e invisibile. Le iconiche strisce nere e blu vengono modellate per creare la scritta Inter, abilmente celata tra i motivi grafici della maglia. Questa narrazione visiva stratificata parla ai tifosi e propone uno stile capace di aprirsi al mondo e conquistare una nuova generazione di appassionati, sempre più internazionale”.

Oltre al motivo grafico, la nuova maglia introduce una novità cromatica. Il logo dell’Inter, lo sponsor tecnico e le patch dei partner sono stati unificati per la prima volta nel colore Chlorine Blu, una tonalità che sarà impiegata in vari modi durante l’intera stagione 2025-26.